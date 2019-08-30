https://static.news.ru/photo/c895361c-cb34-11e9-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Юрий Чайка Фото: kremlin.ru

Монополия частно-государственного предприятия на производство «Ессентуков» может привести к нарушению конкуренции и потере властями контроля, предупредил генпрокурор Юрий Чайка. Вариант избежать этого — дать Кремлю право вето.

Свои предположения глава надзорного органа изложил в письме на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В тексте документа руководитель ведомства просит председателя правительства поручить органам власти разработать механизмы по защите месторождений минеральной воды, а также обеспечить интересы государства, пишет РБК .

В 2018 году СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении участников организованной группы лиц, подозреваемых в незаконном использовании бренда «Ессентуки № 17». За два с половиной года предприниматели продали 17 млн поддельных бутылок минеральной воды. Причинённый ущерб составил более 400 миллионов рублей.

Ранее News.ru сообщал, что Роспантент лишил 19 компаний права выпускать воду под брендом «Ессентуки». Они использовали название, не имея доступа к Ессентукскому месторождению.