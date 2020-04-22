Центр развития социальных инициатив «Проектория» вошёл в список иноагентов

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Отмену ЕГЭ будет сложно обосновать юридически, если в России не введут режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, придётся менять и систему поступления в высшие учебные заведения. Такого мнения придерживается сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.

Для отмены ЕГЭ, наверное, нужны юридические основания, какая-то легализация решения. Она могла бы быть только при введении режима ЧС. Иначе выпускники этого года будут по непонятным причинам поставлены в другое...