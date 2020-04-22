Центр развития социальных инициатив «Проектория» вошёл в список иноагентов

Министерство юстиции расширило реестр иностранных агентов. В перечень попал Центр развития социальных инициатив «Проектория».
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22 апреля в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация Центр развития социальных инициатив «Проектория», — сообщили в ведомстве.
Ранее Минюст включил в перечень новое юридическое лицо «Радио Свобода», а также восемь проектов этого издания: «Крым.Реалии», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии» и телеканал «Настоящее время», писал NEWS.ru.
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