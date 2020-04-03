ЦБ: страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

https://static.news.ru/photo/3c7d375c-d5d3-11e9-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Центральный банк России разрешил страховым компания временно оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Диагностические карты необходимо будет оформить после снятия ограничений из-за коронавируса.

NEWS.ru писал, что власти могут перенести масштабную реформу технического осмотра из-за пандемии COVID-19. Планировалась, что с 8 июня покупка диагностических карт вместе с полисом ОСАГО должна быть прекращена. Минэкономики, Минтранс и МВД разрабатывают вариант переноса сроков.

Предполагалось, что за эксплуатацию машины без технического осмотра автовладельцам грозил штраф в две тысячи рублей.

Ранее Минэкономики подготовило проект по пересмотру работы операторов техосмотра в России. Российский союз автостраховщиков (РСА) будет обязан проверять требования к техническим экспертам, проверять операторов и контролировать работу информационных систем. Впервые на решения РСА смогут жаловаться операторы технического осмотра.