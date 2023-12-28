ЦБ назвал фразы, по которым можно распознать телефонных мошенников ЦБ: слова про безопасный счет или оформление кредита выдадут мошенника

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Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые нужно сразу прекращать разговор. В пресс-службе регулятора уточнили, что злоумышленников часто выдает предложение перевести деньги на безопасный счет или оформить кредит.

Не стоит разговаривать и с теми, кто представляется «сотрудником Центробанка», так как настоящие его работники не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций, предупредили в ЦБ. Кроме того, мошенники часто говорят потенциальным жертвам о том, что «идут следственные действия», просят помочь в поимке неких преступников. Можно услышать и «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция».

Юрист Александр Хаминский ранее рассказал, что самый верный вариант реакции на звонки мошенников — прекратить разговор и заблокировать незнакомый номер. По его словам, злоумышленники по-прежнему часто представляются сотрудниками полиции или работниками службы безопасности крупных российских банков.

Эксперт Андрей Бийчук предупредил, что накануне Нового года активизировались телефонные мошенники, звонящие под видом сотовых операторов. Такие злоумышленники предлагают продлить договор сим-карты и создают копии аккаунта пользователя, вымогая потом деньги у его знакомых. Кроме того, аферисты звонят потенциальной жертве через мессенджер, установив на аватарке логотип крупной компании или название правоохранительных органов. Затем в ходе диалога человека просят включить трансляцию экрана, чтобы украсть приходящие ему одноразовые пароли.