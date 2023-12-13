Россиянам назвали единственную верную реакцию на звонки мошенников Юрист Хаминский призвал россиян сразу блокировать незнакомые номера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственный верный вариант реакции на звонки телефонных мошенников — сразу прекратить разговор и заблокировать незнакомый номер, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, злоумышленники по-прежнему представляются сотрудниками российской полиции или работниками службы безопасности крупных банков РФ. Он отметил, что также нельзя верить случайным «выигрышам в лотерею».

Телефонным мошенникам приходится выдумывать все новые и новые поводы, чтобы убедить своих жертв расстаться с честно заработанными средствами. Отсюда вытекает только один совет: если вам позвонили с незнакомого номера и сделали нестандартное предложение, сразу прекращайте разговор и ставьте этот номер в блок. Пользуясь незаконно приобретенными телефонными базами, они обзванивают абонентов сотовых компаний, представляются сотрудниками мобильных операторов, обращаются по имени-отчеству и сообщают о просроченной задолженности по абонентскому счету, — добавил Хаминский.

Ранее сообщалось, что мошенник пытался 2994 раза дозвониться до абонента «Билайн» за 10 минут. По словам директора по управлению уровнем фрода ПАО «ВымпелКом» Петра Алферова, это была самая долгая «атака» на клиента компании за ноябрь.

Кроме того, мошенники в преддверии новогодних праздников начали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять их потенциальным жертвам в WhatsApp от имени знакомых. Руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко заявил, что для этого злоумышленнику нужно лишь получить небольшой отрывок записи с нужным голосом, например фрагмент телефонного разговора.