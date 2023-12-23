Россиян предупредили о предновогодней уловке мошенников РИА Новости: мошенники перед Новым годом маскируются под операторов связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России накануне Нового года активизировались телефонные мошенники, звонящие под видом сотовых операторов, сообщил эксперт Андрей Бийчук. По его словам, которые передает РИА Новости, злоумышленники предлагают продлить договор сим-карты и создают копии аккаунта пользователя, вымогая потом деньги у его знакомых.

Еще одна актуальная схема сегодня звучит так: «Договор вашей сим-карты заканчивается, необходимо срочно его продлить, иначе телефон не будет работать». Цель таких звонков — получить пароли от «Госуслуг», банка и так далее. Мобильный оператор никогда не будет просить пароли, в случае таких звонков нужно сбросить вызов и самостоятельно перезвонить или написать в чат поддержки оператора, — заявил Бийчук.

Он добавил, что мошенники часто используют другой способ обмана россиян — они звонят потенциальной жертве через мессенджер, установив на аватарке логотип крупной компании или название правоохранительных органов. Затем в ходе диалога человека просят включить трансляцию экрана, чтобы украсть приходящие ему одноразовые пароли.

Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, Бийчук порекомендовал установить в мессенджере настройки безопасности и дать доступ для звонков только контактам. Помимо этого, необходимо пользоваться определителем номера, а также нужно сбрасывать все звонки, где что-то уверенно просят и запугивают.

Юрист Александр Хаминский ранее рассказал, что самый верный вариант реакции на звонки мошенников — прекратить разговор и заблокировать незнакомый номер. По его словам, злоумышленники по-прежнему представляются сотрудниками полиции или работниками службы безопасности крупных российских банков.