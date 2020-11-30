Бывшую главу иркутского Минздрава задержали по подозрению в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/1e93f610-32f5-11eb-b53a-fa163e074e61_660.jpg Наталия Ледяева Фото: irk.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. Экс-чиновницу подозревают в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты, она задержана.

Как передаёт пресс-служба регионального управления СК, дело в отношении Ледяевой возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Следствие считает, что с мая по октябрь 2020 года бывшая чиновница, её сын и ряд других лиц похитили из областного бюджета около 25 млн рублей при исполнении контракта на поставку респираторов и медицинских масок для нужд Минздрава. Установлено, что Ледяева заведомо знала, что её сын и другие сообщники намерены поставить изделия, не соответствующие условиям контракта.

По месту жительства бывшего министра прошли обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Иркутской области задержали шестерых предпринимателей, имевших отношении к поставке некачественных медицинских масок на сумму, превышающую 40 млн рублей. Основной фигурант дела — бизнесмен из Ангарска Алексей Сорокин — отправлен в СИЗО. Остальным, среди которых сын Ледяевой Илья Белоусов, выбрали домашний арест в качестве меры пресечения.

26 ноября бывшего заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, передавал NEWS.ru.