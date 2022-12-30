Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям уезжать из РФ, «пока можно»

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт посоветовал представителям еврейского сообщества уехать из России, «пока не закрылся железный занавес». В интервью британской газете The Guardian он также отметил, что в российском социуме наблюдается рост антисемитских настроений.

Мы наблюдаем рост антисемитизма, в то время как Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать, — высказался Гольдшмидт.

Бывший раввин, сославшись на историю России, заявил о том, что представители российской власти, оказываясь в опасном положении, пытались “перенаправить гнев и недовольство масс на евреев”. По словам Гольдшмидта, это особенно отчетливо было видно во времена царской империи, а также в эпоху сталинских репрессий.

На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это сделать. Я ушел в отставку, потому что продолжать работу в качестве главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против инакомыслящих, — отметил Гольдшмидт.

Бывший раввин подал в отставку со своего поста и покинул Россию в июле 2022 года после отказа поддержать СВО на Украине.

Ранее член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин ранее сообщил, что намеревается инициировать подготовку законодательной инициативы для признания «трусов-перебежчиков» и «предателей Родины» иностранными агентами. Политик отметил, что упомянутые граждане продолжают получать деньги в России и «вытягивать их из нашей экономики». Он также выразил надежду на то, что «путь обратно им будет заказан».