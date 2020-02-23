В России в настоящее время всего 22 кадетских училища. Число учащихся строго ограничено, и попасть в такое заведение — большая честь. В День защитника Отечества выдающиеся выпускники Московского суворовского военного училища (МСВУ) рассказали NEWS.ru о том, как когда-то учились и что даёт такое обучение будущим офицерам.

Одно из самых старых профильных учебных заведений — МСВУ, в 2019 году отметило юбилей. За 75 лет непрерывной деятельности, с 1944 года, состоялось 64 выпуска. Среди тех, кто учился именно здесь, 11 Героев Советского Союза и России. Один из них — Игорь Милютин, Герой Российской Федерации, полковник медицинской службы. Он рассказал NEWS.ru, что МСВУ стало для него дорогой в жизнь, местом, где он обрёл верных друзей на всю жизнь. Имей возможность начать жизнь заново, полковник, по его признанию, «вновь бы пошёл в суворовцы».

Милютин закончил МСВУ в 1978 году. И хотя после этого в его жизни была ещё и Военно-медицинская академию, где будущий герой России изучал токсикологию и военно-полевую терапию, время, проведённое им в стенах суворовского училища, полковник считает чрезвычайно важным.

С детства мечтал быть офицером. Самый ранний вариант стать военным — это поступить в суворовское училище и учиться в нём. Учёба в стенах МСВУ научила меня самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки. Здесь же зародилось безграничное чувство патриотизма. Учёба здесь дала мне серьёзное, надёжное образование. И друзей — на всю жизнь. Я очень благодарен судьбе, что она провела меня через обучение в МСВУ. Если бы была возможность ещё раз сделать выбор, я бы вновь пошёл в суворовцы, не задумываясь. Игорь Милютин Герой Российской Федерации, полковник медслужбы, замначальника управления в Главном военно-медицинском управлении Минобороны РФ Герой Российской Федерации, полковник медслужбы, замначальника управления в Главном военно-медицинском управлении Минобороны РФ

Полковник ничуть не удивлён популярности суворовских училищ и тому, что количество желающих поступить в них, по данным Минобороны РФ, составляет пять человек на место. Причина, по мнению Милютина, в статусности такой учёбы и в хорошей информированности населения.

Ещё один знаменитый выпускник МСВУ — Валерий Стрельников. Доктор военных наук, профессор, академик академии военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в десятилетнем возрасте попал в первый набор МСВУ в Москве (с 1944-го по 1956-й гг. училище находилось в Горьком, а в 56-м «переехало» в столицу).

Маршал Жуков, который тогда занимал должность министра обороны страны, в мае 1956 года принял решение о формировании суворовского училища именно в столице. Училище спешили открыть к 1 сентября, поэтому набор производили в Москве и Московской области. Жуков лично приехал на открытие, привёз роту почётного караула. Они нам показали, как надо делать различные строевые приёмы. Всё было очень красиво, с оружием в руках и без оружия. Жуков сказал, что хочет видеть нас такими вот офицерами Советской Армии, и уехал. Валерий Стрельников генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор, академик академии военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор, академик академии военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом наборе, как рассказал Валерий Стрельников, было всего 65 человек; на следующий год — уже 82. В те времена многие преподаватели были участниками войны, умеющими создать благожелательную обстановку.

Очень хорошие были учителя и офицеры-воспитатели. Мы очень много занимались спортом. И, хотя года были голодные, нам грех было жаловаться — кормили нас четыре раза в день. Суворовское училище дало мне верных друзей. Дружба осталась и по сей день. Наш, первый выпуск, был в 1963 году, и все мы были 44-45 года рождения, так что нас сегодня осталось уже не так много. Но мы встречаемся каждый год. Воспитали нас так, как надо, — рассказал генерал-лейтенант.

В России помимо непосредственно суворовских училищ (Московское, Санкт-Петербургское, Тверское, Казанское, Екатеринбургское, Ульяновское, Северо-Кавказское, Уссурийское), есть ещё Кадетские президентские училища и кадетские корпуса, а также специализированные средние заведения — Нахимовское, Кронштадтское, Аксайский казачий кадетский корпус; военно-музыкальное училище в Москве и кадетский корпус для девочек — Московский «Пансион воспитанниц МО РФ».

Сегодня получить шанс «быть воспитанным так, как надо», есть у каждого мальчишки, мечтающего о военной карьере. Приём ведётся после 4, 8 и 9 класса. Очень важно пройти медкомиссию — здоровье кадетов должно быть на высоте — и вовремя собрать весь необходимый пакет документов. В дальнейшем у суворовцев и нахимовцев будут привилегии при поступлении в высшие военные заведения или ВУЗы МВД РФ. Кроме того, у выпускников таких заведений значительно больше шансов поступить в престижный университет — обычно успеваемость кадетов лучше, чем у обычных школьников.