Бывшего и.о. главы Минтранса Хабаровского края задержали за взятку

Сотрудники следственных органов задержали бывшего исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Как
По версии следствия, Прохоров получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс. за помощь в назначении просителя на должность в краевом государственном казенном учреждении. Кроме него, задержаны ещё два фигуранта этого дела: взяткодатель и посредник в передаче взятки.
Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов приговорён судом к четырём годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу о взятках.
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