Бывшего и.о. главы Минтранса Хабаровского края задержали за взятку

https://static.news.ru/photo/db9416ca-e217-11ea-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники следственных органов задержали бывшего исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Как передаёт РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, уволившийся 14 августа по собственному желанию экс-чиновник задержан в рамках расследования дела по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, Прохоров получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс. за помощь в назначении просителя на должность в краевом государственном казенном учреждении. Кроме него, задержаны ещё два фигуранта этого дела: взяткодатель и посредник в передаче взятки.

Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов приговорён судом к четырём годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу о взятках.