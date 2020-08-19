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Бывшего и.о. главы Минтранса Хабаровского края задержали за взятку

15:11, 19 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники следственных органов задержали бывшего исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Как передаёт РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, уволившийся 14 августа по собственному желанию экс-чиновник задержан в рамках расследования дела по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере»).  

По версии следствия, Прохоров получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс. за помощь в назначении просителя на должность в краевом государственном казенном учреждении. Кроме него, задержаны ещё два фигуранта этого дела: взяткодатель и посредник в передаче взятки.

Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов приговорён судом к четырём годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу о взятках.

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