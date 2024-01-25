«Были друг за друга»: мать погибшего летчика Ил-76 рассказала об экипаже Мать погибшего летчика Ил-76 назвала героями всех членов экипажа

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Все члены экипажа самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, являются героями, рассказала мать помощника командира борта Наталья Чмирева в беседе с RT. По ее словам, коллектив всегда работал слаженно, а ее сыну нравилось чувствовать себя частью этой команды.

Ребята очень хорошие, у них очень хороший коллектив <...> Моему сыну было очень комфортно. Они были друг за друга, они все герои, — рассказала женщина.

Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января в 11:50 по московскому времени. В Министерстве обороны РФ сообщили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых готовили к обмену, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве также подтвердили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины, которые выпустили ракету из зенитной установки в Харьковской области.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что работа по возвращению российских бойцов из украинского плена будет продолжена, несмотря на трагедию с Ил-76. По его словам, ВС РФ не могут бросить своих, поэтому командование намерено разговаривать «хоть с чертом, хоть с нечистым».