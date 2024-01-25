«Хоть с чертом»: в ГД раскрыли судьбу пленных ВС РФ после крушения Ил-76 Картаполов: работа по возвращению российских пленных будет продолжена

Фото: Государственная Дума РФ

Андрей Картаполов

Работа по возвращению российских бойцов, попавших в плен на Украине, будет продолжена, заверил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ВС РФ не может бросить своих ребят, поэтому командование намерено разговаривать «хоть с чертом, хоть с нечистым», передает ТАСС.

Мы не можем бросить наших ребят. Поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать. У нас нет другого выхода, будем разговаривать, — заявил Картаполов.

О крушении самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, стало известно 24 января. Министерство обороны РФ подтвердило, что борт был сбит ВСУ, командование которых знало о готовящемся обмене. Всего в самолете находились 65 украинских бойцов, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве также заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неясными дальнейшие перспективы обмена военнопленными. По его словам, соответствующий процесс необходимо осуществлять в «абсолютной тишине».