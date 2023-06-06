«Был под бензином»: подруга раскрыла детали поджога подростка в Москве Очевидица рассказала, что подросток в Южном Бутово был пьян в момент поджога друга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Близкая подруга 14-летнего подростка, которого сверстники подожгли на детской площадке на Чечерском проезде в Южном Бутово, рассказала NEWS.ru, что подозреваемый по имени Давид сделал это не специально. По словам девушки, он был пьян и «под бензином», поэтому не осознавал, что делает.

Меня в тот момент не было, но мои догадки таковы, что Давид сделал это не специально. Он не осознавал, что делал, так как был пьян и при этом под бензином. У меня не получилось с ним поговорить, потому что он был в участке полиции. Но другие ребята говорят, что поджег Артема не Давид, а его младший брат, не знаю, насколько это правда. Артем в очень плохом состоянии, лежит в реанимации и у него 100% ожога на теле и проблемы с легкими, из-за этого он не может нормально дышать, дышит через трубку, — рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей достала где-то бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из подростков загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили пожар.

До этого в Подмосковье мальчик сгорел заживо в сарае, в котором его могли запереть товарищи, заколотив гвоздями дверь. Прохожие пытались самостоятельно потушить возгорание и вытащить ребенка, вскоре на место прибыли пожарные, но не успели его спасти. Девушка, вызвавшая спасателей, рассказала, что во время пожара рядом стояли и плакали дети, которые говорили, что мальчик якобы поджег сам себя.