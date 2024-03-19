«Был независимым и свободолюбивым»: Борис Раппопорт о смерти Василия Уткина Экс-тренер «Зенита» Раппопорт: Уткин был одним из лучших спортивных журналистов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Василий Уткин

Умерший в возрасте 52 лет комментатор Василий Уткин был одним из лучших спортивных журналистов в России, заявил NEWS.ru экс-тренер и бывший спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт. Он признался, что был шокирован новостью о смерти Уткина.

Он здорово и глубоко разбирался в футболе. И заодно никогда не забывал о юморе. Он выглядел доброжелательным, но при этом был очень принципиальным человеком. Василий всегда отстаивал свою точку зрения, и, наверное, поэтому он со временем покинул «Матч ТВ». Условия работы, видимо, были таковы, что не позволяли ему выходить за рамки, а Василий Уткин был независимым и свободолюбивым. В отличие от многих сегодняшних комментаторов, он был на порядок выше, — сказал Раппопорт.

Футбольный эксперт признался, что раньше с большим удовольствием смотрел матчи, которые комментировал Уткин. По его словам, тот не уступал своим коллегам в знании предмета и культуре его обсуждения.

Его смерть — это большая потеря. Я сейчас просто в шоке от того, что вы мне сказали, потому что он один из сильнейших комментаторов. Пусть земля ему будет пухом. Мои соболезнования родным и близким, — заявил Раппопорт.

О смерти Уткина 19 марта сообщил «Матч ТВ». Телеканал назвал смерть журналиста огромной потерей для российского спорта.