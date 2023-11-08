Бунт на «Сторожевом»: как советский офицер обвинил Брежнева в предательстве

Фото: РИА Новости

Большой противолодочный корабль «Сторожевой»

Капитан 3-го ранга Валерий Саблин происходил из семьи потомственных морских офицеров. В 1960-е он пришел к выводу, что социализм в СССР стал вырождаться, и решил самостоятельно остановить процессы «реставрации капитализма». После окончания военно-политической академии Саблин начал обдумывать мятеж на флоте и «левый госпереворот». Но его бунт подавили в течение нескольких часов, а сам несостоявшийся предводитель коммунистической революции был расстрелян в 1976 году. В постсоветской России его реабилитировали лишь частично, заменив обвинение в госизмене на неподчинение приказу.

Как Саблин стал замполитом «Сторожевого»

Валерий Саблин родился в семье потомственных морских офицеров 1 января 1939 года. Его отец служил в штабах флотов, и в 1956 году будущий мятежник решил не нарушать семейную традицию, поступив в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе.

Учился Саблин прилежно, активно участвовал в комсомольской жизни и в 20 лет стал членом КПСС. Перед молодым офицером вырисовывались хорошие перспективы, но в 1961 году убежденный коммунист Саблин написал письмо Хрущеву, в котором раскритиковал политику компартии и правительства СССР. В итоге его повышение по званию несколько задержалось, но в целом крамольный шаг практически не сказался на карьере.

В 1969 году Саблин поступил в Военно-политическую академию имени Ленина, которую с отличием окончил в 1973-м. Его имя было высечено на доске почета и, по мнению ряда исследователей, он в то время пользовался протекцией высшего военно-политического руководства советского флота, включая адмирала Василия Гришанова.

Саблина назначили замполитом на большой противолодочный корабль (БПК) «Сторожевой», который участвовал в походе к берегам Кубы. После этого корабельный комиссар получил орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР».

Но на Балтийском флоте Саблин считался чужаком. До своего перевода на БПК «Сторожевой», он служил артиллеристом на кораблях Северного флота. Как рассказывали участники событий, отношения с капитаном корабля Анатолием Потульным у него не сложились. О последнем сослуживцы отзывались как о знающем специалисте, но высокомерном руководителе.

Фото: РИА Новости Капитан 3-го ранга Валерий Саблин

Как начался бунт на БПК «Сторожевой»

В ночь с 8 на 9 ноября 1975 года корабль находился недалеко от Риги, где участвовал в морском параде в честь годовщины Октябрьской революции. Вечером 8 ноября Саблин сообщил капитану Потульному, что на корабле подрались два матроса-гидроакустика. Потульный направился в сторону поста, где якобы была потасовка. Там Саблин запер Потульного в изолированном помещении, поручив его охранять матросу Шеину, с которым находился в сговоре. После этого он собрал оставшуюся на борту команду и заявил, что БПК «Сторожевой» начинает революцию.

За что выступал капитан Саблин

Валерий Саблин подготовил обращение, с которым намеревался выступить по телевидению. Его суть сводилась к тому, что руководство партии и правительства с Леонидом Брежневым изменило принципам социализма. Он собирался заявить, что в стране нет свободы и справедливости, и единственный выход — новая коммунистическая революция под руководством «трудовой рабоче-крестьянской интеллигенции».

«Нынешний государственный аппарат будет очищен, а по некоторым узлам разбит и выброшен на свалку истории. Будут ли эти вопросы решаться через диктатуру ведущего класса? Обязательно! Только через величайшую всенародную бдительность — путь к обществу счастья», — говорилось в воззвании Саблина.

Участники восстания требовали признать свой корабль свободной и независимой от государственных и партийных органов территорией, а также предоставить одному из членов экипажа возможность ежедневно выступать по радио и телевидению. Также среди требований были обеспечить корабль всеми видами довольствия, а членам экипажа гарантировать неприкосновенность при сходе на берег.

Впоследствии силовики изъяли в каюте Саблина магнитофонную запись с подробным изложением его политической программы.

«Нет смысла доказывать, что в настоящее время слуги общества уже превратились в господ над обществом. <...> Мы наблюдаем игру в формальный парламентаризм при выборах в советские органы и исполнения Советами своих обязанностей. Практически судьба всего народа находится в руках избранной элиты в лице Политбюро ЦК КПСС. <...> Роковую роль в развитии революционного процесса в нашей стране сыграло уничтожение инакомыслящих в период культа личности Сталина, Хрущева», — говорил на записи Саблин.

Фото: Василий Малышев/РИА Новости Леонид Ильич Брежнев

Далее звучали тезисы, которые в наши дни перекликаются с заявлениями перестроечных публицистов: «Где, в каком печатном органе или в передаче радио и телевидения допускается критика верхов? Это исключено. И мы должны честно признаться, что у нас нет политических и общественных организаций, которые бы позволили развернуть дискуссию по многим спорным вопросам общества, политическому, экономическому и культурному развитию нашей страны, так как находятся под давлением партийных и государственных органов. <...> Ленин предполагал, что любая группа граждан, достигшая определенного числа и собравшая столько-то подписей, может издавать свой печатный орган».

Заканчивалась запись утверждением, что ожидаемые Саблиным новые революционные выступления станут импульсом для дальнейших преобразований в СССР и не только. Организатор мятежа был уверен, что своим манифестом он даст толчок к революционным преобразованиям в мировом масштабе. Впоследствии на допросах он утверждал, что после прибытия на БПК «Сторожевой» собирал у нижних чинов информацию о коррупции в административных органах. На основе этого он пришел к выводу, что в СССР все «окончательно сгнило» и ситуацию могла спасти только новая коммунистическая революция, толчком к которой послужил бы мятеж на корабле.

Как было подавлено восстание

Революция Саблина сразу же не задалась. Какая-то часть офицеров вместе с членами корабельной партийной ячейки пытались сопротивляться, но силы оказались неравны. Угрожая оружием, Саблин с матросом Шеиным заперли своих противников в трюме. После чего руководитель «восстания» потребовал от связистов, чтобы те телеграфировали его послание всему Балтийскому флоту. Но связисты саботировали приказ, потому что по инструкции было запрещено пользоваться для связи с флотом общедоступной связью.

Двум членам экипажа, не участвовавшим в заговоре Саблина, — офицеру и матросу — удалось сбежать со «Сторожевого» еще 8 ноября. Поэтому в штабе флота уже знали о происходящем и поздно вечером 8 ноября попытались связаться с лидером мятежа. В этот момент последний понял, что ситуация вышла из-под контроля и приказал выводить «Сторожевой» из рижского порта.

В штабе Балтфлота в это время решали, что делать с кораблем. Из Москвы поступила команда задержать БПК «Сторожевой» любыми способами, вплоть до уничтожения судна.

Произошедшее в дальнейшем с БПК до сих пор является предметом споров. По одним данным, Саблин вел корабль в Ленинград, чтобы потребовать там трансляции своих программных требований по Центральному телевидению. По другим, Саблин стремился увести судно в Швецию, и поэтому в ЦК КПСС решили уничтожить корабль, чтобы он не оказался в руках противника по холодной войне.

В итоге были направлены два бомбардировщика, которые сбросили на «Сторожевой» осколочно-фугасные авиабомбы. От взрыва повреждения получил рулевой механизм корабля и винты, но никто из членов экипажа не пострадал.

В этот момент на БПК «Сторожевой» произошел контрмятеж. Сторонники капитана Потульного освободили его, после чего он нейтрализовал Саблина, прострелив ему из пистолета ноги, и телеграфировал, что ситуация на корабле взята им под контроль.

Как сложилась судьба мятежников и их родственников

Арестованного Саблина доставили на берег. В 1976 году над членами экипажа корабля, которые участвовали в мятеже, состоялся суд. Автора мятежа приговорили к расстрелу за измену родине. Матроса Александра Шеина — к восьми годам заключения. Остальных признали невиновными, но под любыми предлогами либо списали на берег, либо уволили из флота.

На ближайших родственниках Валерия Саблина его мятеж не сказался. Как утверждал впоследствии вице-адмирал Анатолий Корниенко, вдове мятежного замполита выделили квартиру в Калининграде, а его сын поступил в военно-морское училище.

Уже после распада СССР, в 1994-м приговор Саблину пересмотрели. Суд переквалифицировал измену родине на превышение власти, неповиновение и сопротивление руководству, заменив высшую меру на 10 лет заключения. Позже уже российская Фемида пришла к выводу, что Саблин и Шеин не подлежат полной реабилитации.

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