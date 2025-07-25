Булочки без заморочек — картофель, сметана и зелень в идеальном тандеме

Если хочется вкусных булочек, но нет времени на долгое тесто, этот рецепт станет настоящим спасением. Картофельно-сметанные булочки с чесночной начинкой и свежей зеленью отлично заменят пампушки к борщу или подойдут к любому супу. Готовятся просто, а съедаются мгновенно.
Ингредиенты
Для теста
- 300 г муки
- 1 желток
- 35 г порошка картофельного пюре
- 300 г нежирной сметаны (15%)
- 1 пакет разрыхлителя (18 г)
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки
- 1 большой пучок зелени (петрушка, укроп, зеленый лук)
- 2 ст. л. сметаны
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. молотой паприки (по желанию — чили)
- Щепотка соли
- 1 ч. л. растительного масла
Приготовление
- Смешайте муку, соль, разрыхлитель и порошок картофельного пюре.
- Добавьте сметану и желток, замесите эластичное тесто. Оно не должно прилипать к рукам. При необходимости добавьте немного муки. Оставьте тесто на 15 минут в прохладном месте.
- Разделите тесто на две части и раскатайте каждую в прямоугольник толщиной около 0,5 см.
- Смешайте сметану с тертым чесноком, солью и паприкой. Мелко нарежьте зелень.
- Тонко смажьте тесто чесночной сметаной, равномерно посыпьте зеленью и специями.
- Сверните тесто в рулет, несильно туго, и разрежьте на 8 булочек.
- Сделайте на каждой булочке неглубокую продольную бороздку обратной стороной ножа.
- Смажьте булочки растительным маслом, выложите на противень с бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета.
Эти булочки — отличный вариант быстро и вкусно дополнить любое блюдо. Попробуйте — результат вас приятно удивит.
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