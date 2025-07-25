Булочки без заморочек — картофель, сметана и зелень в идеальном тандеме

Булочки без заморочек — картофель, сметана и зелень в идеальном тандеме

Если хочется вкусных булочек, но нет времени на долгое тесто, этот рецепт станет настоящим спасением. Картофельно-сметанные булочки с чесночной начинкой и свежей зеленью отлично заменят пампушки к борщу или подойдут к любому супу. Готовятся просто, а съедаются мгновенно.

Ингредиенты

Для теста

300 г муки

1 желток

35 г порошка картофельного пюре

300 г нежирной сметаны (15%)

1 пакет разрыхлителя (18 г)

1/2 ч. л. соли

Для начинки

1 большой пучок зелени (петрушка, укроп, зеленый лук)

2 ст. л. сметаны

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. молотой паприки (по желанию — чили)

Щепотка соли

1 ч. л. растительного масла

Приготовление

Смешайте муку, соль, разрыхлитель и порошок картофельного пюре. Добавьте сметану и желток, замесите эластичное тесто. Оно не должно прилипать к рукам. При необходимости добавьте немного муки. Оставьте тесто на 15 минут в прохладном месте. Разделите тесто на две части и раскатайте каждую в прямоугольник толщиной около 0,5 см. Смешайте сметану с тертым чесноком, солью и паприкой. Мелко нарежьте зелень. Тонко смажьте тесто чесночной сметаной, равномерно посыпьте зеленью и специями. Сверните тесто в рулет, несильно туго, и разрежьте на 8 булочек. Сделайте на каждой булочке неглубокую продольную бороздку обратной стороной ножа. Смажьте булочки растительным маслом, выложите на противень с бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Эти булочки — отличный вариант быстро и вкусно дополнить любое блюдо. Попробуйте — результат вас приятно удивит.

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