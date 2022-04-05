«Будут использоваться долго»: стилист назвал модные цвета этого сезона

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Жительница Новосибирска Елена обвинила школу в травле сына-девятиклассника, из-за которой пришлось сменить место учёбы, сообщает «КП-Новосибирск». Она рассказала, что не сдала деньги в фонд класса, а учителя начали придираться к ученику и вынудили уйти из школы. В свою очередь в родительском комитете заявили, что травли не было, а девятиклассник Семён сам срывал уроки.

В родительском чате началось обсуждение, что нужно сдавать деньги на нужды школы и класса. На бумагу какую-то, прочие мелочи. Я отказалась и сказала, что мне есть куда потратить деньги, всё-таки...