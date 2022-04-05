«Будут использоваться долго»: стилист назвал модные цвета этого сезона

В этом сезоне будут популярны яркие цвета, а именно красный, розовый, фуксия, голубой и зелёный, рассказал в беседе с NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. Он считает, что данные оттенки будут использоваться ещё очень долго.
Все цвета очень яркие в моде. Как раз таки пастельные цвета уже стали классикой. Если раньше они входили в моду и выходили, то сейчас этот цвет присутствует у всех в гардеробе, у всех модниц, потому что это такой нейтральный, спокойный. Эта цветовая гама настолько полюбилась вообще всем, что будет использоваться ещё очень долго, — сказал Лисовец.
В условиях закрытия многих популярных брендов одежды из-за санкций стилист посоветовал обратить внимание на китайских и российских производителей.
Остались ещё китайские сайты, там, конечно, долго всё идёт, но можно что-то найти. И присмотреться к русским дизайнерам, которые тоже делают неплохо, особенно как раз таки российские [дизайнеры] очень любят пыльные оттенки, розового, нежно-розового, голубого и салатового. Пока только это могу предложить, — подытожил стилист.
Ранее Лисовец объяснил любовь звёзд шоу-бизнеса к платьям пастельного-розового цвета. По его словам, этот оттенок не выходит из моды уже восемь лет и идеально подходит для того, чтобы выглядеть «нежно».