«Буду рад, если "вежливые люди" съездят в Нидерланды за скифским золотом»

Следственный комитет объявил о начале проверки «по факту хищения» коллекции скифского золота, которая в начале 2014 года была отправлена из Крыма на выставку в Нидерланды. После включения полуострова в состав России культурные экспонаты стали объектом международного судебного спора между Москвой и Киевом. Недавно суд в Амстердаме признал исторические ценности собственностью Украины. В беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что коллекции необходимо вернуть Крыму, а если это сделано не будет, он будет рад, если это сделают «вежливые люди». Представитель музейного сообщества Игорь Сорокин, в свою очередь, ссылается на то, что возник «юридический казус» с политической подоплёкой, и где бы ни оказались спорные предметы искусства, последний не будет исчерпан.

«Все ждут, каков будет военно-технический ответ России»

О начале доследственной проверки в связи с судьбой скифского золота 19 января сообщил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

СК проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер.

Молохов напомнил, что в 2014 году чиновники российского Минкульта и их крымские коллеги подписывали документы и давали указания, по которым скифское золото «не было своевременно передано» РФ. По его мнению, они должны были вернуть коллекцию «как неотъемлемую часть музейного фонда РФ в музейный фонд нашей страны».

Комментируя данную ситуацию, член комитета Госдумы по культуре Дмитрий Кузнецов заявил NEWS.ru, что СК пытается удостовериться «что наши чиновники не сделали чего-то, чтобы золото вернули в Крым». Он надеется, что следователи выяснят, кто эти люди и в чьих интересах действовали. Также он считает допустимым и задействование военного фактора на фоне обострения отношений Москвы и Запада.

Zamir Usmanov/Russian Look

Сегодня все ждут, каков будет военно-технический ответ России на ультиматумы Запада. Я буду рад, если таким ответом станет возврат скифского золота в Россию. Чтобы делегация «вежливых людей» съездила в Нидерланды, забрала золото из музея и, дипломатично пожав всем руки, привезла его в Крым. Наше золото похищено, мы обязаны расследовать это преступление и вернуть домой скифское наследие. Это наше сокровище, наша история. Дмитрий Кузнецов депутат Госдумы депутат Госдумы

В свою очередь, как заявил представитель музейного сообщества и куратор социально-культурных проектов в различных российских регионах Игорь Сорокин, данная ситуация — это «настоящий юридический казус, разумеется, не без политики». Собеседник NEWS.ru уверен, что после выездных выставок экспонаты должны возвращаться в ту институцию, где они изначально хранились.

С самого начала я, как музейщик, был убеждён, что экспонаты должны вернуться после выставки в музей, откуда были получены — на место своего постоянного хранения. Они были найдены археологами на территории Крыма, и место им у себя на родине. В Киеве, Амстердаме, Москве или других городах они, как достояние человечества, могут оказаться только временно — на выставке. Это с общечеловеческой и музейной точки зрения. Интересно, как решались такие вопросы после распада СССР. Наверняка ведь музейные вещи 30 лет назад точно также путешествовали по выставкам. Никто не сказал: «Мы брали это в другой стране». Не слышал ни о каких международных проблемах того времени из-за музейных вещей — всё вернулось на свои места. Надеюсь, что так и есть. Насколько нужно сейчас торопиться с возвращением крымского золота в музеи Крыма и в связи с чем начались сейчас процессы, связанные с возвращением, сказать не могу. Понимаю, что это политика. Не знаю, на какие уступки должны пойти государства, чтобы экспонаты вернулись в свои музеи, но иного исхода не вижу. Если они окажутся в Киеве, в Москве или навсегда останутся в Амстердаме, конфликт не будет исчерпан. Игорь Сорокин музейщик, куратор социокультурных проектов музейщик, куратор социокультурных проектов

Собеседник NEWS.ru добавил, что не стал бы торопиться в данном вопросе, а «пошёл по пути художественных жестов». Например, «положил бы в основу коллекцию „Золото Крыма“ (не Украины, не России — именно Крыма), а вокруг сделал бы постоянно действующую выставку-исследование, учредил международную конференцию, на которой бы работали историческая, искусствоведческая, музееведческая, юридическая, социологическая секции». Он предложил учредить фестиваль «Золото Крыма» в качестве «площадки для художественных высказываний» и фонд для создания междисциплинарных социокультурных проектов.

Таким образом сокровище превращалось бы в капитал. И было бы принадлежностью именно Крыма, физически находясь в Амстердаме на временном хранении, — резюмировал Игорь Сорокин.

AP/TASS

Золото раздора

Конфликт вокруг музейных экспонатов начался в феврале 2014 года, до присоединения Крыма к России. Тогда коллекцию скифского золота, состоящую из двух тысяч артефактов, вывезли из четырёх музеев автономной республики в Амстердам для оформления выставки «Крым: золото и секреты Чёрного моря», которая работала до августа 2014-го в Музее Алларда Пирсона.

После вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года власти Украины заявили о правах на экспонаты. Начались международные судебные споры в Нидерландах, в результате разные инстанции поддержали Украину. В октябре 2021 года Апелляционный суд в Амстердаме постановил передать «скифское золото» Киеву. Власти РФ намеревались обжаловать это решение.

Через день после постановления апелляционной инстанции в Нидерландах глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка ведомства организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих музеям республики. В конце года глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру к судебному процессу о принадлежности скифского золота.