Брокер рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2024 году Ипотечный брокер Ракута: цены на вторичное жилье снизятся в 2024 году

Из-за высокой ключевой ставки спрос на покупку вторичного жилья снижается, рассказал NEWS.ru ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, по этой причине объемы выдачи ипотеки упадут в среднем на 30%.

Я бы связывал стоимость квадратного метра с объемами выдачи ипотеки. Ввиду того, что ключевая ставка сейчас достаточно высокая и в будущем, скорее всего, еще увеличится, рынок вторичного жилья остановится. Таким образом, ожидается, что в следующем году цены на жилье будут снижаться. Покупателей станет поменьше, поэтому продавцам ничего не остается, как сбавлять стоимость. Объемы выдачи ипотеки касаемо вторичного жилья упадут в среднем на 30%, но на другие программы, в том числе льготные — новостройки, ЖС, спрос сохранится, — рассказал Ракута.

Эксперт ожидает, что часть рынка со вторичного жилья переориентируется на первичный, поэтому у подрядчиков не будет причин снижать цены на новостройки. По его мнению, 2024 год станет неплохим временем для покупки вторичного жилья за наличные средства либо с большим первоначальным взносом и небольшой суммой кредита.

Ранее финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев посоветовал россиянам не торопиться покупать квартиру в ипотеку до конца 2023 года. Эксперт уточнил, что лучше дождаться снижения ключевой ставки.