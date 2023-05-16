«Бредовая рекомендация»: нарколог об активированном угле при похмелье Нарколог Стеценко сообщил, что активированный уголь вреден при похмелье

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Активированный уголь всасывает все, что есть в желудке, а также вызывает запор, поэтому его не стоит применять при похмелье, заявил NEWS.ru нарколог Олег Стеценко. По его словам, при постинтоксикационном синдроме лучше съесть что-то жирное и белковое, например яйцо или кусок сала.

Если речь идет о постинтоксикационном синдроме, тут есть много рекомендаций, и они достаточно известны — съесть что-то жирное и белковое, например яйцо или кусок сала. Также от похмелья может помочь кофе, чтобы взбодриться, или прием горячего душа. Не нужно есть активированный уголь, он всасывает то, что находится в желудке, и вызывает запор. Это совершенно бредовая рекомендация. Лучше просто пить больше воды, — заявил Стеценко.

Он добавил, что если сформирован настоящий похмельный синдром, то это уже вторая стадия алкоголизма и тут механизм совершенно другой, тогда человек нуждается в медикаментозном лечении.

Тогда все, что я перечислил ранее, противопоказано и может только ухудшить состояние здоровья, — рассказал Стеценко.

Ранее эндокринолог Юлия Барухина рассказала, как не стать жертвой похмелья. Она сообщила, что для этого во время застолья следует пить только один вид алкоголя. По словам врача, если смешать шампанское и водку, в которых различается уровень содержания сахара и спирта, с утра точно будет болеть голова. Врач предупредила, что газированные напитки усиливают эффект опьянения.