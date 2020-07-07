8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Он приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. По легенде, супруги прожили в любви и согласии долгие годы и умерли в один день. В современной России подобные союзы встречаются всё реже. По данным Росстата, на 100 браков в нашей стране приходится около 65 разводов. Чаще всего решают расторгнуть союз супруги, не имеющие детей, после 5–9 лет совместной жизни. Основные причины — слишком раннее супружество и отсутствие у многих позитивного примера семейных отношений, сообщили психологи в беседе с NEWS.ru.

Росстат предоставил NEWS.ru данные о том, в каком возрасте россияне чаще всего вступают в брак. В прошлом году большинство женщин вышли замуж в 20–24 года, так сделали свыше 33% россиянок. Дамы в возрасте 25–29 лет регистрировали свои отношения с мужчинами чуть реже — 30% от общего числа. Надеть свадебное платье удалось только 22% представительниц прекрасного пола в 30–34-летнем возрасте.

Большинство мужчин женятся в возрасте 25–29 лет, таких оказалось 35% от общего числа брачующихся. Чуть реже становятся супругами в 30–34 года — 26,5%. Надевают костюм жениха в 35–39 лет только 14% представителей сильного пола.

Также в ведомстве NEWS.ru рассказали о гражданстве вступающих в брак на территории России. Около 2% женщин и 3% мужчин в России, которые женились, являлись иностранцами. И те и другие чаще всего были приезжими с Украины, из Таджикистана и Азербайджана.

Как показывает беспристрастная статистика, через несколько лет после пышной свадьбы следует развод. Самый распространённый срок брака в нашей стране — 5–9 лет, сообщили в Росстате. После стольких лет рушатся более 27% семей. Также немало союзов распадается спустя 10–14 лет брака — таких оказалось 13%.

Согласно данным Росстата, в 2019 году самый распространённый возраст расторжения брачного союза в России — 30–34 года. На втором месте у мужчин жизненный период 35–39 лет, у женщин — 25–29. Примечательно, что большинство разводящихся в России так и не успевают «нажить» общих детей. Потомства нет у 48% расторгающих брак, ещё 34% расходятся с одним общим ребёнком, а 16,5% — с двумя. Сельские жители разводятся в четыре раза реже городских.

Одна из главных причин печальной брачной статистики в России — распространённость ранних браков, когда супругами становятся вчерашние дети, живущие с родителями под одной крышей, сообщила в беседе с NEWS.ru психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина. Она назвала такие союзы «пережитком советского прошлого».

С точки зрения развития психологии период отдельного проживания после ухода из родительской семьи — это очень важный период для здорового развития личности. Можно жить в одиночестве или гражданском браке, главное — официально не оформлять. Молодые люди определяют свои собственные правила жизни, они «дозревают» духовно. Алиса Метелина психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин

Лучший возраст для вступления в брак, по мнению эксперта, — около 30 лет. В этот период жизни выбор партнёров происходит более осознанно, соответственно, и вероятность развода гораздо меньше.

Срок брака в 5–9 лет в современной России эксперт также назвала «закономерным». Примерно в это время в отношениях между влюблёнными заканчивается эйфория и начинается так называемый «период обесценивания партнёра». Тогда все недостатки друг друга рассматриваются как под микроскопом, а положительные черты уходят на второй план. Если супруги сумеют пережить эту стадию, отношения восстановятся. Однако получается это не у всех, многие предпочитают найти нового партнёра и вновь окунуться в романтику.

В основе большого количества разводов в XXI веке лежит несколько причин, сообщил психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека Александр Устюжанин. Во-первых, нет достойного примера брачного союза, на который можно опираться при построении собственного. Среди родительских семей таких меньшинство. В России в принципе сложно найти здоровые отношения между супругами. Многие пытаются ориентироваться на образцы из фильмов и книг и тоже терпят фиаско. К реальной жизни такие сценарии не имеют отношения.

Люди вступают в брак и не представляют, на что они подписываются. Они не выработали свою идею брака, почему он должен быть именно таким. И поэтому даже хороший старт не гарантирует успеха. Без ответа на главный вопрос — зачем нам быть вместе — они далеко не могут уехать. Александр Устюжанин психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека

Ещё одна причина — неумение общаться и дружить, которое является серьёзной проблемой современного молодого поколения. Если раньше люди больше коммуницировали друг с другом, то сейчас предпочитают человеческому обществу планшет, телевизор или компьютер, уверен эксперт. Когда встречаются двое, имеющие проблемы с коммуникацией, ничего хорошего у них не выходит. Развод не за горами.