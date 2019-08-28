Божене Рынска посоветовали отправить суррогатную мать своей дочери рожать в США. Ребёнок должен появиться на свет в начале 2020 года.
Переезд в Соединённые Штаты Америки поможет младенцу претендовать на наследство покойного отца, пишет
По словам Рынски, её покойный муж при жизни составил завещание, где исключил общего с ней ребёнка, если он когда-либо родится, из числа наследников.
В Америке у неё (Рынски. — Ред.), безусловно, больше шансов, чем в России. Если у неё на руках будут документы, подтверждающие, что родители ребёнка — она и Малашенко, в США она сможет претендовать на наследство даже без судебного решения, — объяснила юрист.
Вдова политтехнолога и сооснователя НТВ Игоря Малашенко призналась, что сама не может родить ребёнка, поэтому ей пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери.
Ранее News.ru сообщал, что Божена Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон. Это может быть связано с её намерением завести ребенка от покойного супруга с помощью замороженных эмбрионов.