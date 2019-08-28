https://static.news.ru/photo/debf2c60-c984-11e9-bd97-fa163e074e61_660.jpg Божене Рынска Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Божене Рынска посоветовали отправить суррогатную мать своей дочери рожать в США. Ребёнок должен появиться на свет в начале 2020 года.

Переезд в Соединённые Штаты Америки поможет младенцу претендовать на наследство покойного отца, пишет Teleprogramma.pro . Такое мнение выразила адвокат Божены — Юлия Вербицкая.

По словам Рынски, её покойный муж при жизни составил завещание, где исключил общего с ней ребёнка, если он когда-либо родится, из числа наследников.

В Америке у неё (Рынски. — Ред.), безусловно, больше шансов, чем в России. Если у неё на руках будут документы, подтверждающие, что родители ребёнка — она и Малашенко, в США она сможет претендовать на наследство даже без судебного решения, — объяснила юрист.

Вдова политтехнолога и сооснователя НТВ Игоря Малашенко призналась, что сама не может родить ребёнка, поэтому ей пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Ранее News.ru сообщал, что Божена Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон. Это может быть связано с её намерением завести ребенка от покойного супруга с помощью замороженных эмбрионов.