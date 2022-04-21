Бортко и Копылов ответили на вопрос, сняли бы ли они фильм про «Азовсталь»

Российские режиссёры Владимир Бортко и Игорь Копылов в беседе с NEWS.ru рассказали, что согласились бы снять фильм про Мариуполь и завод «Азовсталь». Они заявили, что «почли бы за честь» сделать такое кино.

Я бы предпочёл за честь такую возможность, — ответил Копылов на соответствующий вопрос.

В свою очередь Бортко высказал аналогичное мнение и отметил, что пока никто не предлагал ему снять подобный фильм.

Для меня это была бы большая честь. Когда всё закончится, если предложат, я не откажусь, я почту за честь, — сказал режиссёр.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на завершение операции по «Азовстали» в Мариуполе, где заблокированы украинские боевики, потребуется три-четыре дня. Он добавил, что на металлургическом заводе находится более двух тысяч надёжно заблокированных боевиков. Сам же Мариуполь на данный момент полностью находится под контролем вооружённых сил России, ЛНР и ДНР.

До этого руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев назвал фейком информацию украинских СМИ о присутствии на «Азовстали» большого количества мирного населения. Он назвал это очередным поводом для спасения боевиков «Азова», потребовал немедленно освободить каких-либо гражданских, если их удерживают на территории комбината, и напомнил, что удержание гражданских украинской стороной в качестве живого щита может расцениваться как военное преступление.