«Большой червь»: терапевт назвала главные симптомы заражения бычьим цепнем Терапевт Чиркова: слабость и тошнота могут говорить о заражении бычьим цепнем

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Симптомами заражения ленточным червем (бычьим цепнем) являются слабость, головные боли, нарушение сна, а также чувство переполнения кишечника и отделившиеся членики в кале пациента, рассказала NEWS.ru заведующая центром общественного здоровья города Химки терапевт Ольга Чиркова. Медик добавила, что гельминт попадает в организм человека при недостаточной кулинарной обработке мяса.

В зоне риска любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками. В организме человека паразит может жить годами, никак не проявляя свое присутствие. Четких специфических симптомов мало, среди них — отделившиеся членики в кале, похожие на лапшу, и шевеление в области заднего прохода, когда членики выходят не в момент дефекации, — отметила Чиркова.

По ее словам, недуг может проявляться болями в животе, отрыжкой, не связанной с приемом пищи, перемежающимися запорами и поносами, повышенным аппетитом при потере веса, ухудшением состояния кожи, волос и ногтей, аллергией и анемией. Терапевт подчеркнула: в редких случаях червь может вызвать холецистит, панкреатит, аппендицит и кишечную непроходимость.

Ранее в Челябинске личинки паразитического гельминта эхинококка проникли в мозг 12-летнего ребенка, едва не вызвав его паралич и смерть. По словам паразитолога Александра Лукашева, изначально яйца гельминта могли попасть в организм мальчика в результате контакта с животным.