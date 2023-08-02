«Большое открытие и удивление»: ученый о воскрешении червя-нематода Исследователь Шатилович назвала открытием воскрешение червя из вечной мерзлоты

Воскрешение червя-нематода, который 46 тысяч лет пролежал в вечной мерзлоте в состоянии криптобиоза, является «большим открытием и удивлением», рассказала старший научный сотрудник лаборатории криологии почв ИФХиБПП РАН Анастасия Шатилович. В разговоре с Пятым каналом она уточнила, что до этого момента все жизнеспособные объекты, которые удавалось достать, были одноклеточными организмами.

Наша лаборатория занимается исследованиями уже более 30 лет и все жизнеспособные объекты, которые раньше нам удавалось достать, были одноклеточными организмами — бактериями, одноклеточными грибами, инфузориями. То, что удалось вернуть к жизни многоклеточный организм, конечно, для нас большое открытие и удивление, — пояснила ученая.

По словам Шатилович, состояние криптобиоза представляет собой остановку метаболизма до нулевого состояния и является распространенным явлением. При этом науке так и не удалось понять, как именно организмам удается выживать после длительной заморозки, подчеркнула она.

Шатилович отметила, что заморозка организма понятный процесс, но как вернуть его обратно к жизни пока неясно. Это связано с неблагоприятными изменениями, которые за это время происходят, пояснила ученая.

Интересно то, как многоклеточный червь — довольно крупный организм, около половины миллиметра — сумел преодолеть все эти опасности, которые возникают при замораживании. Начиная от механического разрыва клетки, и заканчивая изменением среды и ДНК, — заключила Шатилович.

Ученые российского Института молекулярно-клеточной биологии и генетики под руководством профессора Теймураса Курчалия ранее смогли «возродить» червя-нематоду. По предварительным данным анализа, ожившие нематоды относятся к давно вымершему виду: они сосуществовали еще с мамонтами.