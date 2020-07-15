Большинство штрафов за нарушение самоизоляции отменили в Москве

https://static.news.ru/photo/69828b86-c69f-11ea-85f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство штрафов, которые были выписаны в Москве за нарушение режима самоизоляции в рамках работы приложения «Социальный мониторинг», отменены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

Тысячу обращений получил уполномоченный по правам человека. Среди них большая часть — по работе «Социального мониторинга». И эту тему мы обсуждали с правозащитным сообществом. Сейчас, вы знаете, большинство штрафов уже отменены, — цитирует ТАСС омбудсмена, которая выступила на заседании в Мосгордуме.

Ранее начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что жители столицы с конца мая могут по видеосвязи принять участие в рассмотрении собственных претензий за штрафы из-за нарушения режима самоизоляции. С помощью сервиса на портале mos.ru стало возможным по видеосвязи принять участие в рассмотрении жалобы. При этом те жалобы, которые достаточно понятны — если человек находился в медучреждении или ездил в КТ-центр — пообещали достаточно оперативно рассматривать и аннулировать.

Режим самоизоляции действует в Москве с конца марта. Даже после обращения президента Владимира Путина о смягчении режима в столице требования оставаться дома сохранились, а санитарные нормы ужесточились с введением обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. 9 июня в Москве сняли режим самоизоляции и отменили пропускной режим.

При этом власти Москвы напомнили, что приложение «Социальный мониторинг» как инструмент для контроля за соблюдением режима самоизоляции никто не отменяет. Оно будет использоваться для тех, кто болен COVID-19, и их близких, писал NEWS.ru.