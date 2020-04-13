Около 780 тысяч пропусков для передвижения по городу оформили в Москве

https://static.news.ru/photo/c58f3cb2-7d5c-11ea-b071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Жители Москвы смогли оформить уже порядка 780 тысяч цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Востребованность опции очень высокая. Мы открыли её ночью. Сейчас у нас выдано порядка 780 тысяч пропусков, — отметил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщает оперштаб столицы, сайт mos.ru подвергся бот-атаке. Расследованием её источников и причин будут заниматься правоохранительные органы, заявили в мэрии.

Там также добавили, что из-за сбоев на сервере увеличивается время выдачи пропусков. Получить код для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Разрешения для поездок по территории Москвы и Московской области понадобятся местным жителям с 15 апреля. Однако получить их необходимо заранее. Система оформления пропуска носит заявительный характер. Внесённые данные будут проверяться, и в случае предоставления недостоверных сведений пропуска будут аннулированы.