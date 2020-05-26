Москвичи по видеосвязи смогут оспорить штрафы за нарушение самоизоляции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В соцсетях можно найти снимки града, напоминающего по форме коронавирус, который якобы выпадает в различных уголках планеты. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что возможность его появления в столичном регионе близка к нулю.

Град для Центральной России является крайне редким явлением и выпадает максимум раз-два в месяц. Осадок «коронавирусной» формы имеет большой объём и диаметр, потому вероятность погодного сюрприза вовсе сводится к нулю,...