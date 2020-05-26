Москвичи по видеосвязи смогут оспорить штрафы за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/2b62415a-9f73-11ea-890f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Столичные жители в ближайшее время смогут по видеосвязи принять участие в рассмотрении собственных претензий за штрафы из-за нарушения режима самоизоляции. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».
Можно будет с помощью сервиса, который в ближайшее время также будет выведен на портал mos.ru, при необходимости по видеосвязи принять участие в рассмотрении жалобы. Но при этом те жалобы, которые достаточно понятны — если вы находились в медучреждении, или гражданин ездил в КТ-центр и у него есть подтверждение, — достаточно оперативно будут рассмотрены и аннулированы, — цитирует Данчикова ТАСС.
Власти Москвы аннулировали часть штрафов за нарушение режима самоизоляции супругам, которые утверждали, что выходили из квартиры только на балкон. Так как их дом находится на границе Москвы и Подмосковья, то с телефонов периодически поступала информация о пересечении ими границы города. Однако не все их штрафы, которых в общей сложности набралось на 44 тыс. рублей, были признаны ошибочными, писал NEWS.ru.