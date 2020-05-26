Супругам-москвичам аннулировали штрафы за выход на балкон

https://static.news.ru/photo/70a99e8c-9f57-11ea-921c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы аннулировали часть штрафов за нарушение режима самоизоляции супругам, которые утверждали, что выходили из квартиры только на балкон. Так как их дом находится на границе Москвы и Подмосковья, то с телефонов периодически поступала информация о пересечении ими границы города. Однако не все их штрафы, которых в общей сложности набралось на 44 тыс. рублей, были признаны ошибочными.

Мы детально разобрались с каждым постановлением, выписанным в отношении супругов. Все штрафы, связанные с техническими особенностями привязки мобильного устройства к разным вышкам сотовой связи, были аннулированы, — сообщили РИА Новости в Главном контрольном управлении Москвы.

В ведомстве также отметили, что в ходе детальной проверки были установлены четыре неоспоримых факта нарушения парой режима самоизоляции — штрафы по ним аннулированы не будут.

Как писал NEWS.ru, москвич Александр Валигурский рассказал, что его и супругу оштрафовали на 44 тысячи рублей из-за того, что оператор сотовой связи зафиксировал нарушение из-за выхода на балкон. У мужчины заподозрили COVID-19 после выявления вирусной пневмонии. После этого он стал соблюдать карантин и, как он сам утверждает, за это время ни он, ни его жена ни разу не выходили из дома. Несмотря на это, семейной паре начали приходить штрафы. Валигурский считает, что они приходили за выход на балкон. Окна его дома в посёлке Рублёво выходят с одной стороны на Москву, а с другой — на Подмосковье. А даты штрафов совпадают с теми, когда они с женой фотографировали закаты на балконе со стороны области.