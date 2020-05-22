Московская пара с коронавирусом объяснила штрафы за выход на балкон

https://static.news.ru/photo/2046c0f4-9c4c-11ea-9f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвич Александр Валигурский рассказал, что его и супругу оштрафовали на 44 тысячи рублей из-за того, что оператор сотовой связи зафиксировал нарушение из-за выхода на балкон.

У мужчины заподозрили COVID-19 после выявления вирусной пневмонии. После этого он стал соблюдать карантин и, как он сам утверждает, за это время ни он, ни его жена ни разу не выходили из дома. Несмотря на это, семейной паре начали приходить штрафы.

Валигурский считает, что они приходили за выход на балкон. Окна его дома в посёлке Рублёво выходят с одной стороны на Москву, а с другой — на Подмосковье. А даты штрафов совпадают с теми, когда они с женой фотографировали закаты на балконе со стороны области.

Я со своим телефоном выходил всего лишь пару раз. Поэтому, думаю, у меня намного меньше штрафов, чем у жены, — сообщил РИА Новости мужчина.

Супруга Светлана рассказала, что вытягивала руку со смартфоном за стекло, чтобы сделать красивые фотографии.

Однако в Главконтроле заверили, что мужа и жену оштрафовали за то, что они покидали помещение. При этом там сообщили, что все факты, изложенные супругами, сейчас проверяются. При подтверждении их слов штрафы будут отменены, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.