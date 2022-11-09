Большинство россиян отказались покупать валюту дружественных стран Исследование: три четверти россиян не заинтересовались покупкой валют дружественных стран

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Большинство россиян в текущем году не проявили заинтересованности в покупке валюты так называемых дружественных стран. Приобрел ее лишь каждый седьмой гражданин РФ. Такие данные исследования сервиса альтернативного кредитования Moneyman приводит РИА Новости.

В текущем году <...> 74% (почти три четверти) такой валютой не интересовались и не покупали ее, — сообщили аналитики.

При этом 12% респондентов интересовались такой валютой, но не покупали ее. Еще 14% покупали хотя бы один раз. Из них 64% приобрели подобное впервые в жизни.

Среди покупателей наибольше популярностью пользовался китайский юань (24%) за ним следовал дирхам ОАЭ (20%) и казахский тенге (18%). В пятерку по популярности вошли также турецкая лира (14%) и белорусский рубль (8%). При этом 53% приобрели валюту в безналичной форме, 28% — в наличной, 19% реализовали оба варианта.

Дружественная валюта понадобилась для туристических и деловых поездок 44% покупателей, еще 25% использовали ее для диверсификации накоплений, 18% открыли вклад, 6% купили ради интереса, 13% указали иные цели или затруднились ответить.

Ранее аналитик Павел Самиев предположил, что валютные ограничения в России могут снять, если будут отменены санкции, а регулятор будет уверен в том, что такой шаг не вызовет отток валюты из страны. По его словам, такой сценарий маловероятен в ближайшие месяцы. Эксперт отметил, что ограничения будут отменять постепенно, но при этом особый режим обращения с валютами недружественных стран сохранится надолго.