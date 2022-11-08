Названы условия снятия валютных ограничений в России Аналитик Самиев: валютные ограничения в России могут снять в случае отмены санкций

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Валютные ограничения в России могут снять, если будут отменены санкции, а регулятор будет уверен в том, что такой шаг не вызовет отток валюты из страны, рассказал Lenta.ru аналитик Павел Самиев. По его словам, такой сценарий маловероятен в ближайшие месяцы. Эксперт отметил, что ограничения будут отменять постепенно, но при этом особый режим обращения с валютами недружественных стран сохранится надолго.

Я не вижу предпосылок к тому, чтобы ограничения сняли в среднесрочной перспективе, в ближайшие месяцы, полгода. В любом случае, даже когда ограничения постепенно и частично начнут отменять, особый режим обращения с так называемыми валютами недружественных стран сохранится, эта история надолго, — уверен Самиев.

Валютные ограничения останутся в России надолго, так как снижения санкционного давления на страну в ближайшем времени не будет, резюмировал аналитик. Эксперт уточнил, что в случае санкций в отношении Национального клирингового центра и МосБиржи могут появиться новые ограничений в обороте валюты.

В качестве возможного послабления в текущем режиме торговли валютой Самиев назвал увеличение лимита по операциям с валютой, а также смягчение требований и лимитов к ним.

Какие послабления могут сделать? Возможно, увеличить лимит по операциям, в том числе трансграничным. В принципе, он уже и так большой, но будет увеличиваться. Дальше — снятие валют со счетов, смягчение требований и лимитов, — рассказал эксперт.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез ранее заявил, что страна достигла консенсуса с Россией по вопросу о взаиморасчетах в национальных валютах, в том числе в энергетической сфере. Он добавил, что между странами уже началась частичная торговля в нацвалютах — Турция оплачивает рублями российский газ. Донмез сообщил, что в течение почти шести лет президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин выражали намерение перейти к торговле в национальных валютах.