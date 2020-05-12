Большинство пассажиров московского метро соблюдают масочный режим

https://static.news.ru/photo/70f7e072-9437-11ea-abdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть пассажиров столичного метрополитена соблюдает обязательный масочный режим в общественном транспорте. Об этом 12 мая сообщили представители пресс-службы департамента транспорта Москвы.

По обнародованной сотрудниками ведомства информации, 94% спустившихся во вторник в подземку граждан были в масках, а 68% — в перчатках.

Также о соблюдении масочного режима в столице сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что 5:30 до 9:00 мск 12 мая москвичи купили в кассах метрополитена 2835 масок и 8 648 пар перчаток.

Больше всего масок и перчаток было куплено на Замоскворецкой (404 маски и 1 380 пар перчаток), Таганско-Краснопресненской (435 масок и 1 314 пар перчаток) и Калужско-Рижской (317 масок и 935 пар перчаток) линиях, — приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале департамента.

Заммэра также выразил благодарность пассажирам метро за то, что они не забывают о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Как ранее писал NEWS.ru, рекомендация носить медицинские маски и перчатки в общественных местах столицы становится обязательным требованием с 12 мая.

Также, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, комплект защитных средств необходимо надевать в такси, в общественном транспорте и на рабочих местах. Штраф за нарушение требования составит 4 тысячи рублей за нахождение без маски в общественном месте, 5 тысяч — за появление без защиты в транспорте.