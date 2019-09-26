https://static.news.ru/photo/0b18a9dc-e058-11e9-a987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Golovshchikov/Reuters

Около ста обратившихся к президенту Владимиру Путину жителей пострадавшего от летних наводнений города Тулуна получили необходимую помощь. Об этом сообщил замглавы правительства Виталий Мутко. Остальные пока находятся в стадии рассмотрения.

Все обращения находятся на контроле, заверил он.

По 98 приняты положительные решения. Где-то около 40 обращений — на стадии решения. По ряду обращений даны разъяснения. А были и просто просьбы, мы их тоже решаем, — цитирует Мутко РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, глава государства заявил, что во время его поездки в Тулун он получил 117 обращений от местных жителей. Президент потребовал, чтобы все они были решены.

По словам Мутко, помимо обращений к президенту, на контроль взяты ещё около 300 обращений граждан.