Большинство новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

https://static.news.ru/photo/9a5593ca-86e9-11ea-afcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше 85% новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве моложе 65 лет, рассказали представители оперативного штаба. За последние сутки в мегаполисе зарегистрировали 2612 случаев заболевания. Всего в столице зафиксировали 39 509 заражённых.

42% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% — от 46 до 65 лет, 9% — от 66 до 79 лет, еще 4,5% — старше 80 лет. Также 7% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, — говорится в официальном сообществе оперштаба Москвы в социальной сети «ВКонтакте».

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677), умер 681 человек (+66).

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, поправились более 789 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал информацию о запрете на проведение тестов на коронавирус для врачей, а также на их выход на больничный. Эти данные не соответствуют действительности, заявили в ведомстве.