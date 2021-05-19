Больше половины москвичей поддержали возвращение памятника Дзержинскому

https://static.news.ru/photo/ef3bbec0-b8a5-11eb-8146-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

51% жителей столицы высказались за возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Это следует из опроса, проведённого «Левада-центром» (признан российскими властями «иностранным агентом»).

25% респондентов целиком положительно оценили эту инициативу, ещё 26% сказали, что относятся к ней «скорее положительно». Категорически против выступили 11%, 15% отнеслись к идее «скорее отрицательно». Другие участники затруднились ответить на вопрос.

Среди тех, кто поддержал восстановление монумента, 49% объяснили своё мнение необходимостью сохранить историю, 18% — тем, что он «всегда там был» и необходимостью справедливости, ещё 23% симпатизируют лично Дзержинскому.

Большинство (44%) противников установки объяснили своё мнение оценкой деятельности Дзержинского, которого они называют палачом и убийцей, 15% совсем не хотят видеть памятников на Лубянке, 11% опасаются лишних трат из городского бюджета, а 10% хотят видеть на площади другой памятник, клумбы или фонтан.

Давление официальной точки зрения, пропагандируемой СМИ, заставляет часть респондентов, которые раньше были против восстановления памятника, уходить от ответа и пополнять ряды затруднившихся определить своё мнение, — отметили социологи.

Поддержали новую установку памятника в основном сторонники действующей власти, люди старшего возраста, а также те, кто не пользуется Интернетом. Против выступают люди оппозиционных взглядов, материально обеспеченные и молодые люди.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Идея о восстановлении памятника появилась после предложения писателей, блогеров и журналистов Захара Прилепина, Дмитрия Пучкова, Александра Проханова, Сергея Аксёнова, Леси Рябцевой и Екатерины Рейферт.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось 25 февраля и должно было продлиться до 5 марта. Успели проголосовать почти 320 тысяч человек, 55% — за Александра Невского.

6 февраля Сергей Собянин объявил об остановке голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади столицы, потому что оно всё больше перерастало в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов.