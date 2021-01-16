Больше половины домов в РФ могут остаться с плохой водой в кранах

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Более 60% жилых домов могут остаться с грязной горячей водой из-за открытой системы теплоснабжения. Это те дома, где вода в батареях и кранах одна и та же.

Поправка в закон, согласно которой вода должна подаваться в жилые дома раздельно для кранов и батарей, была принята ещё в 2011 годов, но никаких существенных шагов по её реализации сделано не было. А уже с 1 января следующего года эксплуатация централизованной открытой системы теплоснабжения станет незаконной, сообщают «Известия».

Минэнерго подтвердило, что провести все необходимые мероприятия до этого срока не удастся. И сейчас ведомство намерено внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного перехода к закрытым системам. Предполагается, что для этого правительство утвердит порядок оценки экономической эффективности, без которой осуществить переход будет невозможно.

Эксперты отмечают, что в открытых системах вода проходит химическую подготовку и нагревается на электростанциях и котельных и может не только не соответствовать санитарным нормам, но и быть опасной для здоровья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отсутствие конкуренции на рынке коммунальных услуг приводит к тому, что компании просто выкачивают из населения деньги, вместо того чтобы заниматься поддержанием энергетических и тепловых коммуникаций в исправном состоянии. Об этом рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.