Больные гепатитом и онкологией остались без медпомощи в РФ

https://static.news.ru/photo/61223b90-8454-11ea-a724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ. Стационары переориентированы на борьбу с инфекцией, что делает их недосягаемыми для других больных.

Жалобы на ограничение лечения были получены из 18 регионов России, приводит данные Всероссийский союз пациентов. Остаться без лечения могут тысячи человек, пишет «Коммерсант».

Треть больных гепатитом могут быть в тяжёлом состоянии, задержка медпомощи чревата для них серьёзными осложнениями. Переносятся операции, отменяется лучевая терапия. Не могут получить лечение пациенты с воспалением кишечника, ревматическими заболеваниями.

Люди с ВИЧ не могут сдать анализы. Приостановлены плановые приёмы узких специалистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав рекомендовал врачам самостоятельно обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями и в случае необходимости дистанционно уточнять необходимое лечение.