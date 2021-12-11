Больничные в России будут оплачивать по-новому с 1 января

В 2022 году все больничные россиян переведут в электронный формат, предупредила «Российская газета». Изменится и порядок начисления выплаты по листку нетрудоспособности. Теперь сумма выплаты будет формироваться по запросу Фонда социального страхования в ПФР или Федеральной налоговой службе (ФНС) о доходах и стаже сотрудника.

Работодателя при этом уведомлять о больничном с 1 января не обязательно — если он подключён к системе электронного документооборота Фонда социального страхования, его автоматически уведомят об открытии больничного.

По данным газеты, максимальный размер пособия составит 2572 рубля в день или около 80 тысяч рублей в месяц. Если стаж сотрудника меньше пяти лет, ему выплатят 60% от заработка. При стаже 5-8 лет, сотрудник может рассчитывать на 80% от среднего заработка. Полная компенсация больничного положена только тем работникам, кто отработал восемь лет и больше.

На сегодняшний день в электронной форме было выписано более 100 миллионов листков нетрудоспособности. Но сейчас сотрудники всё ещё обязаны уведомлять работодателя, что он заболел, с какого числа у него открыт и закрыт больничный.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой касаемо внесения изменений в существующую в России систему оплаты больничных. Он предложил увеличить размер выплачиваемого пособия по временной нетрудоспособности до 100% для студентов, которые имеют постоянную работу.