Более шести тысяч пациентов выздоровели в России от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fc72dd0e-deca-11ea-8e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России вторые сутки подряд число выздоровевших от СOVID-19 превышает количество новых случаев заражения. За последние 24 часа из больниц выписаны 6447 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 729,4 тысячи человек.

За минувшие сутки выявлен 5061 заболевший. В общей сложности в России насчитывается 917,8 тысячи случаев заражения.

Жертвами инфекции стали 15,6 тысячи человек. Из них 119 скончались за последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия по-прежнему занимает четвёртое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют США, где количество заразившихся превышает 5,2 млн человек. На втором и третьем местах находятся Бразилия (3,2 млн) и Индия (2,5 млн) соответственно.

Всего COVID-19 зафиксирован более чем в 200 странах. Общее количество заболевших превышает 21,1 млн человек. За время пандемии выздоровели 13,2 млн человек и свыше 764 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в России провели 32,2 млн тестов на коронавирус. В настоящее время под наблюдением медиков из-за подозрений на наличие инфекции находятся 229,3 тысячи человек.