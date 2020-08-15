Более шести тысяч пациентов выздоровели в России от коронавируса

В России вторые сутки подряд число выздоровевших от СOVID-19 превышает количество новых случаев заражения. За последние 24 часа из больниц выписаны 6447 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 729,4 тысячи человек.
За минувшие сутки выявлен 5061 заболевший. В общей сложности в России насчитывается 917,8 тысячи случаев заражения.
Жертвами инфекции стали 15,6 тысячи человек. Из них 119 скончались за последние сутки,
Россия по-прежнему занимает четвёртое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют США, где количество заразившихся превышает 5,2 млн человек. На втором и третьем местах находятся Бразилия (3,2 млн) и Индия (2,5 млн) соответственно.
Всего COVID-19 зафиксирован более чем в 200 странах. Общее количество заболевших превышает 21,1 млн человек. За время пандемии выздоровели 13,2 млн человек и свыше 764 тысяч скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что в России провели 32,2 млн тестов на коронавирус. В настоящее время под наблюдением медиков из-за подозрений на наличие инфекции находятся 229,3 тысячи человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен