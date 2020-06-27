Более половины выпускников российских вузов верят в приметы

https://static.news.ru/photo/8d8ef106-b892-11ea-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Специалисты АНО «Россия — страна возможностей» опросили 8 тыс. выпускников 67 российских вузов и выяснили, что более половины из них в студенческие годы верили в приметы и соблюдали их.

В студенческие приметы верят 54% выпускников. Из них 28% просили знакомых или родных ругать себя во время экзамена, 17% — клали монету в ботинок, 16% — клали учебники под подушку, 15% — не мыли голову перед экзаменом, 14% — выставляли зачётку в окно и призывали «халяву», — цитирует РИА Новости результаты опроса.

Около 80% респондентов получали стипендию во время учёбы, половина заявили, что были хорошистами, каждый третий оказался отличником. Две трети выпускников рассказали, что совмещали работу с учёбой.

38% выпускников собираются продолжить получать образование, ещё 40% опрошенных планируют сразу пойти работать. 24% — обязательно по специальности, — сообщил гендиректор АНО Алексей Комиссаров.

Оценивая студенческую подготовку, большинство выпускников (54%) считают, что им не хватило практических навыков в выбранной профессии, 44% — зарубежных стажировок, 36% — стажировок в других вузах, 30% — бизнес-навыков. Абсолютное большинство призналось, что студенческие годы им запомнятся приобретёнными в это время друзьями.

Как писал NEWS.ru, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что всероссийский онлайн-выпускной для выпускников вузов может пройти в первой декаде июля. При этом он не исключил, что в некоторых регионах, где позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, выпускные могут состояться в привычном формате. Провести выпускные в российских вузах в формате онлайн Валерий Фальков ранее предложил на совещании президиума Российского союза ректоров. Министр отметил, что проведение онлайн-выпускного может быть осуществлено совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и всех университетов РФ. Он выразил уверенность, что выпускной не только получится ярким и запоминающимся, но и ещё раз продемонстрирует умение вузов объединять силы.