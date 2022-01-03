Более половины россиян ищут подработку на время новогодних праздников

Дополнительный источник доходов на период новогодних праздников ищут для себя порядка 54% россиян. Такие данные исследования «Авито работа» и сервиса подработки «GigAnt» привели «Известия».

По словам исследователей, россияне ищут возможности заработать и улучшить финансовое положение. При этом количество соответствующих вакансий растёт, поскольку в предновогодние праздники наблюдается увеличение спроса, особенно в крупных городах.

По информации издания, каждый пятый опрошенный рассматривает подработку в качестве аниматора, рассчитывая при этом получить 6–10 тысяч рублей за представление.

По данным портала онлайн-рекрутинга hh.ru, в настоящее время в России доступно более 100 тысяч вакансий на подработку. Это сборщики, комплектовщики, фасовщики, упаковщики подарков. Кроме того, требуются менеджеры по продажам подарков, специалисты по обработке новогодних заказов и артисты для новогодних шоу.

При этом в hh.ru сообщили, что в обычное время подработку ищут около 93% россиян. Традиционно люди выбирают работу продавцом, курьером, грузчиком, копирайтером.

Ранее стало известно, что Дедом Морозом и Снегурочкой в праздники чаще всего подрабатывают курьеры, менеджеры и администраторы. За час они в среднем могут заработать две тысячи рублей.