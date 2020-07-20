Более 400 медсестёр проводят ПЦР-тестирование в поликлиниках Москвы

https://static.news.ru/photo/ccbc24dc-ca6e-11ea-9856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любой москвич с 16 июля может бесплатно пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В настоящее время его проводят более 400 медсестер в 207 поликлиниках города.

Медики имеют все необходимые средства индивидуальной защиты и работают в две смены. Для недопущения скопления людей тестирование проводится только по предварительной записи.

Записаться на тестирование можно на портале mos.ru и на официальном портале ЕМИАС, в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Также записаться можно с помощью информационных киосков в поликлиниках.

Пункты сдачи ПЦР-теста для взрослых работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 14:30, сообщает «Москва 24».

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, метод ПЦР выявляет заболевание на разной стадии. Кроме того, тестирование поможет получить полную картину по заболеваемости в Москве.

Как ранее писал NEWS.ru, вторая группа добровольцев, участвовавшая в тестировании разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцины против коронавируса, выписана из клиники. Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук сообщила, что все 20 человек хорошо перенесли вакцинирование, побочных эффектов почти не было.