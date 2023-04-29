Инстасамку и Крида могут проверить на причастность к отмыванию денег Mash: Инстасамку, Крида и около 30 блогеров-миллионников проверят на причастность к отмыванию денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Крид

Telegram-канал Mash сообщил, что более 30 российских блогеров-миллионников могут проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По информации канала, в черный список попали Гусейн Гасанов, хип-хоп-певица Инстасамка и певец Егор Крид.

Mash сообщает, что селебрити оказались в списке так называемых «инфоцыган», который ранее составило МВД России. По данным канала, проверки было решено провести после того, как блогеров Елену Блиновскую, Лерчек и Александру Митрошину обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Ранее против Блиновской было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и обналичивании незаконно нажитых средств. 27 апреля ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле.

Во время допроса в СКР она признала вину в экономических преступлениях, а позже решением суда была заключена под домашний арест на два месяца. Telegram-канал SHOT сообщал, что на женщину наденут современную усовершенствованную модель электронного браслета, который не будет натирать ногу.