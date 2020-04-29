Более 20 тысяч рабочих пропусков заболевших ОРВИ или COVID-19 аннулировали

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В Москве признали недействительными 21,5 тысячи рабочих пропусков у заболевших коронавирусной инфекцией или ОРВИ.

Как сообщили в Департаменте информационных технологий, решение об аннулировании пропусков связано с мерами по борьбе с распространением COVID-19. Без пропусков заболевшие не станут нарушать самоизоляцию, сообщает портал мэра Москвы.

В случае необходимости горожане с ОРВИ могут посещать врача, для этого оформляется разовый пропуск для посещения медицинской организации. Факты обращения к врачу при этом будут проверяться. Все рабочие пропуска, которые оформляют жители с острыми респираторными заболеваниями, аннулируются, — говорится в сообщении пресс-службы Департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что было аннулировано 8,5 тысяч пропусков больных с коронавирусной инфекцией и 13 тысяч пропусков заболевших ОРВИ, сообщает «Интерфакс»

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в период майских праздников будет усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полиция и Росгвардия будут более тщательно проверять цифровые пропуска москвичей и жителей Подмосковья, а также уделят особое внимание местам, где могли бы собраться на отдых граждане.