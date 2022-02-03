Экс-боксёр Дмитрий Пирог рассказал, как правильно защитить себя на улице

Бывший боксёр-профессионал и депутат Госдумы Дмитрий Пирог в разговоре с NEWS.ru заявил, что во время конфликтов на улице нужно применять навыки, способствующие выходу из подобных ситуаций без серьёзных травм. Парламентарий добавил, что помогут в первую очередь единоборства, прежде всего бокс.

Мы живём в современном мире, который подразумевает, что он цивилизован. Поэтому отпор на улице особо никому давать не надо и стараться самому создавать как можно меньше конфликтных ситуаций. Соответственно, нужно применять навыки, которые поспособствуют без критичных травм выйти из ситуации. Единоборства, прежде всего бокс — а поскольку я являюсь представителем этого вида спорта, это искусство не бить, а защищаться. Ну и любые единоборства для молодого человека — это возможность защититься. Но прежде всего, когда молодые ребята, дети, занимаются единоборствами — они добиваются внутренней уверенности в себе, доброты, — подчеркнул Пирог.

В начале января стало известно, что в России с 29 июня поднимут минимальный возраст, который позволит владеть огнестрельным оружием. Это можно будет делать не с 18 лет, а с 21 года.

В законе имеется и ряд исключений. Так, возрастное ограничение не действует на служивших или проходящих службу в армии. Не будет касаться это требование представителей коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, и граждан, связанных профессиональной деятельностью с охотой. Под исключение попали и работники юрлиц, чья деятельность связана с особыми уставными задачами.

Ранее МВД подготовило обязательные к соблюдению специальные технические параметры для оружия самообороны, которое как производится в России, так и ввозится на её территорию, соответствующие нормы перечислены в подготовленном проекте приказа ведомства.