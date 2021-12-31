Минимальный возраст для владения оружием поднимут в России

В России в 2022 году поднимут минимальный возраст, который позволит владеть одним-двумя видами оружия. В наступившем году это можно будет делать не 18 лет, а в 21 год, говорится в документе, опубликованном на портале нормативных актов.

Корректировки в закон вступят в силу с 29 июня.

Право на покупку гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют россияне, достигшие 21-летнего возраст, — говорится в документе.

В законе имеется и ряд исключений. Так, возрастное ограничение не действует на служивших или проходящих службу армии. Не будет касаться это требование представителей коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, и граждан, связанных профессиональной деятельностью с охотой. Под исключение попали и работники юрлиц, чья деятельность связана с особыми уставными задачами.

Ранее МВД подготовилообязательные к соблюдению специальные технические параметры для оружия самообороны. Речь идёт об оружии, которое производится в России, и которое ввозится на её территорию, соответствующие нормы перечислены в подготовленном проекте приказа ведомства.