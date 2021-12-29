МВД составило требования к параметрам допустимого в РФ оружия самообороны

МВД подготовило обязательные к соблюдению специальные технические параметры для оружия самообороны. Речь идёт об оружии, которое производится в России, и которое ввозится на её территорию, соответствующие нормы перечислены в подготовленном проекте приказа ведомства, сообщает ТАСС.
Требования
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, имитирующую боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Они должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов, — указали авторы документа.
Похожие требования устанавливаются для электрошокеров.
Ранее стало известно, что процедуру получения лицензии на оружие следует ужесточить и не выдавать её раньше 30 лет. Об этом заявил ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарёв. По его словам, процесс получения оружия должен быть похож на круги ада.
Лобарёв рассказал, что сейчас на руках у жителей страны более трёх миллионов стволов. Оружие есть у охотников, охранников, спортсменов и коллекционеров.