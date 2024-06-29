Бойцы СВО назвали оскорбительными подарки от Киркорова Бородин: бойцы СВО сочли оскорбительными подарки Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Бойцы СВО, находящиеся сейчас на передовой, назвали оскорбительными подарки народного артиста России Филиппа Киркорова, которые он им передал. Видео с обращением участников спецоперации опубликовал в Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Многие бойцы говорили, что их принудительно заставляли ходить на концерты Киркорова. А куклы со своим изображением, которые он привозил на фронт, это просто оскорбление для бойцов российской армии. Нам что, в Филю теперь играть? — сказал один из солдат.

Военнослужащее добавили, что в курсе судебных разбирательств между Киркоровым и королевой шансона Любовью Успенской. Бойцы сочли поведение певца недостойным и предложили ему на передовой заняться «настоящей работой». Также солдаты отметили, что идут в бой с песнями Успенской на устах и добавили, что полностью поддерживают ее в споре с Киркоровым.

Бородин, комментируя слова бойцов, усомнился, что кто-либо из военнослужащих запишет такое же обращение в поддержку Киркорова. Глава ФПБК сказал, что военные просто не уважают певца за его поступки.

Ранее Киркоров обращался в суд после слов Успенской, назвавшей его женоненавистником, а также упрекнувшей его в неподобающем поведении. Певец в свою очередь потребовал удалить видео со словами Успенской, а также потребовал компенсацию в размере 10 млн рублей.

Успенская подала на Киркорова встречный иск о защите чести и достоинства. Московский городской суд уже зарегистрировал обращение артистки.