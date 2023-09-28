Бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись на СВО: где сражаются, как реагируют в Госдуме

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Украинский военнослужащий, оператор дронов с позывным Грув рассказал о возвращении в зону боевых действий на Украине бойцов ЧВК «Вагнер». Где их видели, какие подробности известны?

Что известно о возвращении ЧВК «Вагнер» на СВО

По словам Грува, в ЧВК «Вагнер» быстро сменили руководство, после чего бойцы вернулись на Украину.

«Да, вагнеровцы тоже здесь. Они достаточно быстро поменяли руководство и вернулись сюда», — заявил украинский военнослужащий.

О возвращении ЧВК «Вагнер» в зону спецоперации также сообщил российский Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, вагнеровцы вошли в состав других ЧВК, подписавших контракты с Минобороны России, таких как «Редут» и «Добровольческий корпус».

По данным канала, на Украину вернулись те бойцы «Вагнера», которые не поддержали попытку мятежа в июне. Канал сообщил, что на данный момент продолжается агитация среди бойцов ЧВК, задействованных на белорусском и африкано-ближневосточном направлениях.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что говорят военкоры и военные эксперты о возвращении ЧВК «Вагнер» на СВО

22 сентября военкор Юрий Котенок сообщил, что ЧВК «Вагнер» вернулась в зону боевых действий на Украине. По его словам, бойцов частной военной компании заметили в Херсонской области.

«Ряд источников подтверждает, что группы ЧВК „Вагнер“ в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды легендарного соединения распределяются по секторам. Подробности пока неизвестны», — написал Котенок в авторском Telegram-канале.

По мнению военкора, сейчас России нужны бойцы ЧВК «Вагнер», так как армия нуждается в «реальных победах и освобождении своих территорий».

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что бойцы ЧВК «Вагнер» пригодились бы в Авдеевке, Угледаре и Северске. Он отметил, что специалисты компании являются опытными штурмовиками, которые брали под контроль города.

«В Артемовске мы держим оборону, а вагнеровцы — штурмовики, они брали под контроль города. Такие специалисты пригодились бы на других направлениях в зоне СВО, где придется это делать, — Авдеевка, Угледар, Северск», — объяснил Дандыкин.

При этом он предположил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не могли вернуться в зону СВО, так как в привычном виде компания уже не существует. Он не исключил, что сотрудники ЧВК переехали в Белоруссию или в Африку.

«ЧВК „Вагнер“ в привычном виде уже не существует, часть ушла в Белоруссию, часть в Африке, как я понимаю. Мы знаем, что многие подписали контракт с Минобороны РФ — штурмовики, как и другие добровольческие формирования. Но я не думаю, что именно под Артемовск кто-то вернулся. У нас есть много других, где требуются штурмовики, а вагнеровцы именно штурмовики, они брали под контроль города», — сказал военный эксперт.

Как в Госдуме отреагировали на возвращение ЧВК «Вагнер» на СВО

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что вернувшиеся на поле боя бойцы ЧВК «Вагнер» не подведут и не предадут. Он считает, что вагнеровцы будут сражаться под общим командованием.

«Выходит, сражаться они будут все же под общим командованием, и тут нужно уже смотреть, как поведут себя в бою. Уверен, что не подведут и не предадут, а это в нынешних условиях самое главное», — прокомментировал Журавлев.

Он подчеркнул, что нынешние «музыканты» — это уже не та ЧВК, что была полгода назад. По его словам, это по-прежнему «превосходные бойцы», однако теперь они не имеют былого оснащения и не могут принимать самостоятельные решения о стратегии действий, как это было ранее.

Читайте также:

Что известно о крушении Ил-76 в Мали: были ли там бойцы ЧВК «Вагнер»

Что известно о возвращении ЧВК «Вагнер» в зону СВО, какое направление

Британия признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией